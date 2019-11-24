Erzincan'da Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Erzincan Şubesi'nin gerçekleştirdiği "Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri" 30 Kasım 2019 tarihinde Erzincan’da yapılacak.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Erzincan Şube Başkanı Mustafa Yılmaz Toyran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortaklaşa organize ettikleri Zorunlu Futbol Gelişim Semineri'ne katılmayan antrenörlere, bir sonraki seminere kadar çalışma izni verilmeyeceğini söyledi.

Toyran, "Zorunlu Futbol Gelişim Seminerine, TÜFAD'a kayıtlı A, B, C lisansına sahip tüm üyelerin katılması gerekiyor. Seminerler bilgi, ilgi, sevgi üretir. Her geçen gün değişen, gelişen bir olgu olan futbola bu seminerimizin de önemli katkılar sunacağına inanıyor, bir gün sürecek olan seminere tüm antrenör arkadaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

ERZİNCAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.