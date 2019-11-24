Erzincan’da adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında adaylığı kaldırılan öğretmenler düzenlenen törenle yemin etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Ertuğrul Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Öğretmen” konulu oratoryo sahnelenmesinin ardından Erzincan’da adaylığı kaldırılan öğretmenler düzenlenen törenle yemin etti. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Öğretmenler Günü’nü kutlamanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.



“Öğretmen karanlığı aydınlığa çeviren bir meşaledir”

Öğretmenliğin bahar güneşi olduğunu ifade eden Gün, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzincan’da da Öğretmenler Günü’nü kutlamanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görev başında şehit düşmüş öğretmenlerimize ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar boyunca çok büyük fedakarlıkla çalışıp emekli olmuş öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu, hayırlı bir ömür diliyorum. Siz değerli meslektaşlarımın gününü kutluyorum. Kutlu bir davanın kutlu neferleriyiz. Bu dava ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasıdır. Bizler ilk derse girdiğimiz gün hissettiğimiz heyecanla bu davaya sarılıyoruz. Öğretmenlik, bir bahar güneşidir. Bahar güneşi nasıl ki toprağa, havaya, suya can verirse öğretmen de topluma öyle can verir. Toplumu hak ettiği müreffeh yarınlara taşır. Karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşaledir öğretmen. Hayatın insanca, kardeşçe yaşamak olduğunu öğreten bilgedir öğretmen. Öğretmen sihirli bir eldir. Tahtaya eli değdiğinde aslında öğrencisinin hayatına dokunur. Eline tebeşiri, kalemi büyük bir aşkla alır. Öğrencilerine bir şeyler öğretmenin heyecanıyla nice güzel hayatları yazar. Onun yazdıklarıyla mimar, mühendis, doktor, asker, siyasetçi olur o gül yüzlü çocuklar. Bazen onun eliyle tahtaya yazılan ve tebessüme neden olan bir şiire bazen çözülemez denilen problemlerin bir anda çözümüne bazen de hayata açılan bir pencereye dönüşür” diye konuştu.

Vali Ali Arslantaş ise, “Sınırları okul duvarları ile çizilemeyen çok anlamlı bir görev olan öğretmenlik sadece ders saatlerini üstlenip sonra bir kenara bırakılamayacak kadar ağır bir sorumluluktur. Öğretim programlarının şekillendiremeyecek şekilde geniş bir iş alanı öğrencilerin yanı sıra toplumun tüm bireylerine hitap eden oldukça geniş bir kitleye hizmet edecek bir çapta fedakarlığa dayalıdır. İnsanlığın doğruları bulmasına, eğitimine, mutluluğuna adanmış bir ömrü çoğu kez kendisini de ihmal eden bir tutku insanıdır öğretmen” dedi.

Müftülük salonunda düzenlenen programa Vali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ERZİNCAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

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