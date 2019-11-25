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Bakırcılık sanatına ilgi duydu, Erzincan’ın tek kadın bakır ustası oldu

İHA

Erzincan'da yaşayan ev hanımı Meryem Yıldız bakırcılık sanatına duyduğu ilgiden dolayı bakır işlemeciliği kursuna başvurdu. Kursu başarı ile tamamlayan Yıldız, Erzincan'ın tek kadın bakır işleme ustası unvanına sahip oldu.

Bakırcılık sanatına ilgi duydu, Erzincan’ın tek kadın bakır ustası oldu

Erzincan’da yaşayan ev hanımı Meryem Yıldız bakırcılık sanatına duyduğu ilgiden dolayı bakır işlemeciliği kursuna başvurdu. Kursu başarı ile tamamlayan Yıldız, Erzincan’ın tek kadın bakır işleme ustası unvanına sahip oldu.
Erzincan’da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Meryem Yıldız, bakırcılık sanatına duyduğu ilgiden dolayı Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) bakırcılık kursuna başvurdu. 6 yıl boyunca azmeden ve zorluklardan yılmayan Yıldız, hocalarından aldığı eğitimle bakır işlemeciliğini öğrendi. Geçirdiği zorlu süreçte hocalarının da yardımı ile ilgi duyduğu bakır işlemeciliği sanatında Erzincan’ın tek kadın bakır işleme ustası olan Meryem Yıldız, şimdilerde bakır işlemeciliğini öğrendiği kursta öğrencilerine kurs veriyor.
“Sabır isteyen emek isteyen bir süreç”
Bakır işlemeciliğinin zor bir süreç olduğunu ifade eden Meryem Yıldız, “Bakırcılık Erzincan’da geçmiş bir kültüre sahip. Bende bakırcılık sanatına ilgi duyduğum için 6 yıl önce kursa başvurdum. Başvurum kabul edildi. Erzincan’ın en iyi ustalarından Mehmet Ali Bağdaş hocamızın yanında çalışmaya başladım. Bu süreç benim için gerçekten zor bir süreçti. Daha sonra 6 yıl içerisinde bütün ayrıntıları öğrenerek kurs vermeye başladım. Öğrencilerimize kurs veriyorum. Tabi ki bu süreç zor bir süreç. Sabır isteyen emek isteyen bir süreç ama bende kendimi yetiştirdiğime inanıyorum. Diyebilirim ki Erzincan’da tek bakır işlemecisi kadın ustası benim. Kursta güzel vakitler geçiriyoruz. Yeni arkadaşlarla tanışıyoruz” diye konuştu.

ERZİNCAN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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