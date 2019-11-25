Erzincan Belediyesince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimleri verildi.

1819 Kasım ve 2122 Kasım tarihlerinde 2 ayrı gurup halinde Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve Erzincan Belediyesi Arama Kurtarma ekibinde yer alan personellere 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli tarafından ilk yardım eğitimleri verildi.

Eğitimlerde hayati risk arz eden iş kazası, trafik kazası, ev kazaları sonucu yaralanma ve haşere sokması, zehirlenme, kalp ve solunum durması gibi günlük yaşamda karşılaşılabilecek tüm olumsuz durumlarda yapılacak ilk yardım eğitimleri teorik ve pratik olarak gösterildi. Eğitimlerin ardından 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin yaptığı teorik ve uygulama sınavını kazanan personeller ilk yardım belgesini almaya hak kazandılar. 3 yıl boyunca geçerliliği bulunan ilk yardım belgesi 3 yılsonun da girdikleri ilk yardım güncelleme eğitimi ile birlikte yenilenebiliyor.

ERZİNCAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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