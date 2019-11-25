Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi ile Halk Eğitimi Merkezi tarafından Erzincan’da Kutadgu Bilig okumaları düzenlenecek.

Kültür Bakanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezince imzalanan protokol gereği Erzincan’da Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi ile Halk Eğitimi Merkezi tarafından Erzincan’da Kutadgu Bilig okumaları başlatılacak. Konuyla ilgili Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret etti. Vali Ali Aslantaş’a Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, “Kültür Bakanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezince imzalanan protokol gereği Erzincan’da Halk Eğitimi Merkezi ile müştereken Kutadgu Bilig okumaları başlatılacak. Bürokrasi Şiir Şöleni isimli programda bürokratların okuyacağı şiirlerle şiir dolu bir akşam yaşanacak” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Arslantaş ise, Bürokrasi Şiir Şöleninin önemli bir çalışma olacağını kaydetti.

Ziyarete TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Lütfi Şimşek, Yusuf Babür ve Şeref İşleyen de katıldı.

ERZİNCAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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