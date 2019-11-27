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Erzincan’da “Denetim Seferberliği” gıda kontrolleri başladı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan “Denetim Seferberliği” gıda kontrolleri kapsamında Erzincan'da, süt ve süt ürünleri işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, işletmelerdeki ürünlerden numune alarak, fiziki kontrollerini yaptı. Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada, denetimlerin bir hafta boyunca her gün farklı ürün grubuna yönelik yapılacağını söyledi. Denetimlerle vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Şahin, "Erzincan’da rutin denetimlerimiz dışında Bakanlık talimatıyla tüm il çapında gıda denetimlerini icra ediyoruz." dedi.

"Denetimlerde olumsuzluk görmedik"
Vatandaşların alışverişlerinde olumsuz bir tabloyla karşılaştıklarında "Alo 174 Gıda Hattı”nı aramalarını isteyen Şahin, bu şekilde denetimlerin daha etkili olacağını söyledi. Süt ve süt ürünleri denetimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, “Denetimler tüketiciler açısından çok önemli. Şu ana kadar yapılan denetimlerde hiçbir olumsuzluk görülmedi. Bu sevindirici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

ERZİNCAN

27 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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