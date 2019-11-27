Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

ERZİNCAN´da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında ErzincanSivas karayolunun 107'nci kilometresi Kızıldağ mevkisinde meydana geldi. İzmirAğrı seferini yapan S.Ö. yönetimindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araçların sürücüleri yaptı. Kaza yerine çok sayıda ambulansın sevk edildi. Yaralılar Refahiye Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



ERZİNCAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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