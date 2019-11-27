Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 04. 00 sıralarında Sivas Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs yolcularından 8 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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