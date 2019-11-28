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2020 yılı yatırım bütçesi 80 milyon TL

İHA

Erzincan İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı yatırım bütçesi 80 milyon TL. olarak belirlendi. Erzincan İl Genel Meclisi tarafından ihtiyaçlara göre belirlenen yatırım bütçesi ilçe ve köylerin, kanalizasyon, asfalt, içme suyu şebekeleri, sosyal tesislerin bakımı gibi yatırımlar için kullanılacak.

2020 yılı yatırım bütçesi 80 milyon TL

Erzincan İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı yatırım bütçesi 80 milyon TL. olarak belirlendi. Erzincan İl Genel Meclisi tarafından ihtiyaçlara göre belirlenen yatırım bütçesi ilçe ve köylerin, kanalizasyon, asfalt, içme suyu şebekeleri, sosyal tesislerin bakımı gibi yatırımlar için kullanılacak.
Erzincan İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarında bu ay il özel idaresinin 2020 yılı yatırım bütçesi belirlendi. İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında yaklaşık 20 gün süren toplantılarda, tüm siyasi partilerin meclis üyelerinin ortak kararı ile hazırlanan yatırım bütçesi, ilçelerdeki ihtiyaçlara göre ve yatırım planına göre hazırlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçe ve köylerde devam eden yatırımların yanı sıra 2020 yılında başta gurup köyler olmak üzere, ilçe ve köylerin, kanalizasyon, asfalt, içme suyu şebekeleri, sosyal tesislerin bakımı gibi ihtiyaçları için kullanılacak.

Köy yolları sıcak asfaltla kaplanıyor
Erzincan İl Özel İdaresi geçtiğimiz yıllarda kurduğu doğunun en modern sıcak asfalt üretim tesisi sayısını artırarak, İliç ve Tercan'da kurduğu yeni üretim tesisleri ile üçe çıkardı. Bölgelere daha hızlı ulaşmak ve asfalt sezonunu iyi değerlendirmek amacıyla bu yıl, Tercan, Kemah ve Refahiye’nin onlarca köy yolu sıcak asfalta kavuştu. Modern araç parkı ile köylerdeki altyapı, içme suyu ve sosyal donatıları tamamlanan köyler sıcak asfaltla kaplandıktan sonra, köy içlerinde kilit parke çalışması yapıldı. Onlarca köyün içme suyu şebekesi yenilendi, içme suyu depolarının bakımı yapıldı. Ayrıca vatandaşların sağlığı için tüm köylere içme suyu klorlama cihazları dağıtıldı. Yine köy içerisi düzenlemelerinin yanı sıra sosyal donatılar, cami ve cemevi bakımlarının yanı sıra, menfez, köprü ve yol geçiş yapıları tamamlandı.
2020 Yılında da bu gibi yatırım ve çalışmaların devam edeceğini ifade eden Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, tüm siyasi partilerimizin meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde örnek bir çalışma yürüttüklerinin altını çizerek; “Yatırım bütçemiz hayırlı uğurlu olsun, uzun uğraşlar sonucu, meclis üyelerimiz, kaymakamlarımız ve muhtarlarımızın ortak çalışması sonucu ihtiyaçlara göre hazırlanan yatırım bütçemizde emeği olanlara teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Sezon sonu itibariyle, gecesini gündüzüne katan, özel idare çalışanları ve yöneticilerimize, bizlerden desteklerini esirgemeyen, Vali Ali Arslantaş’a ve milletvekillerimiz ile Erzincan’ın evladı son Başbakanımız Binali Yıldırım’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

ERZİNCAN

28 Kasım 2019 Perşembe

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