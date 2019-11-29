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Refahiye Belediye Başkanı Paçacı, belediye hizmetlerini anlattı

İHA

Erzincan'ın AK Partili Refahiye İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası göreve gelmesiyle birlikte bugüne kadar yapılan belediye hizmetlerini anlatarak önümüzdeki süreçte de yapmayı planladıkları projelerden bahsetti.

Refahiye Belediye Başkanı Paçacı, belediye hizmetlerini anlattı

Erzincan’ın AK Partili Refahiye İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası göreve gelmesiyle birlikte bugüne kadar yapılan belediye hizmetlerini anlatarak önümüzdeki süreçte de yapmayı planladıkları projelerden bahsetti.
Son Başbakan Binali Yıldırım’ın ilçesi olan Refahiye’de Belediye Başkanı seçildikten sonra hemen kolları sıvadıklarını kaydeden Çakmak Paçacı, ilk olarak ilçenin güzel görünüm kazanması anlamında çevre düzenlemesine gittiklerini kaydetti.
Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, kışın çamur ve sudan, yazın da tozdan korunmak için ilçede 20 bin metre kare alanın kilit parkeyle döşendiğini kaydederek, “İlçemizde öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görebilmesi için okul bahçelerinde sıcak asfaltlama çalışması yaptık. İlçedeki cadde ve sokaklarda başlattığımız asfaltlama ile çevre düzenleme çalışmalarını okul bahçelerine de taşıdık. Yapılan çalışmalarla öğrencilerin daha rahat hareket etmesi ve çamur ile kirli ortamdan kurtulmasını hedefledik. Çocuklarımızın teneffüslerde okul bahçesinde rahatça oynayabilmeleri için bahçe ve okul çevresinde ki yolların asfalt çalışması (bitümlü sıcak karışım) belediyemiz bütçesinden Erzincan İl Özel İdaresi ekiplerine yaptırılarak hizmete sunuldu.” şeklinde konuştu.
Yenidoğan Mahallesinde camii inşaatını başlatarak Kocaçayın ıslahı, reaksiyon çalışmaları, daha yeşil bir Refahiye için araç parkını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Paçacı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 72 adet galvanizli çöp konteynırı hibe olarak alındı. Ayrıca belediyemizin kendi imkanlarıyla almış olduğumuz 30 adet çöp kovası da muhtelif yerlere konulup halkımızın hizmetine sunulmuştur.” ifadesine yer verdi.
Erzincan genelinde ilk Kent Konseyini kurduklarını belirten Başkan Paçacı, “Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın olmasının hedeflendiği bir konsey olarak, Refahiye Kent Konseyi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kuruldu.” dedi.
Belediye hizmetleri dahilinde iktisadi işletme, Milli Emlak’tan yer tahsisi, Ramazan ve Muharrem ayında ilçe halkına iftar yemeği ve aşure dağıtımı yaparak, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine online eğitim desteği sunduklarını kaydeden Başkan Paçacı, “Refahiye Belediyesince hizmete koyduğumuz online eğitim desteğiyle; internet ve bilgisayar ortamını eğitim ve öğretim ile birleştirerek gençlerimizin, öğrencilerimizin hizmetine sunulan bu sistem güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimize hediye ettiğimiz şifre kartları ile günün her saatinde ve her yerde internete bağlanıp hediye etmiş olduğumuz kartlar üzerinde yazılı olan internet sitesinden veyahut belediyemize ait olan www.refahiye.bel.tr sitesine de girerek online eğitim butonunu tuşlayıp derslerine çalışabiliyorlar. Zengin içeriği, konu anlatımı, hem sınavlara hazırlık hem öğrencilerimizin derslerini pekiştirmesi açısından eğitim sistemine yardımcı kaynak olan bu sistem çalışır hale getirilerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.” diye konuştu.
İlçede hem konut hem de iş merkezi yapımı için çalışma başlattıklarını ayrıca TOKİ 220 konutları için hak sahiplerinin belirlemesi noktasında kura çekiminin tamamlandığını belirten Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, “Eski Türk evlerinin mimari dokusu dikkate alınarak tasarlanan TOKİ projesinde; zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü cephe kaplamaları, dekoratif pencereler, söveler, payandalar, cumba görünümlü çıkmalar gibi özellikler modernize edilerek uygulandı. Yöresel mimaride inşa edilmiş konutların yanı sıra spor ve oyun alanları, parkları, peyzajıyla kaliteli, çağdaş ve güvenli bir yaşam alanı oluşturuldu.” dedi.
Başkan Paçacı, önümüzdeki süreçte kış mevsiminde yapılabilecek olan belediye hizmetlerini de aksatmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, yapılması planlanan projeler hakkında şu bilgileri verdi:
“İlçemize yakışır sosyal tesisler yapma planımız var. Bu proje kapsamında taziye evinden, düğün salonuna, hamama, sinema salonu, kreş, kültür merkezi gibi çok yönlü tesisler yer alacak. Nasip olursa önümüzdeki Nisan ayında temelini atacağız. Gençlik Merkezi ve yüzme havuzu yapımı için projemiz var. Yazın inşallah başlayacağız. Dumanlı Tabiat Parkının yapım aşaması yüzde 90’lar seviyesinde. Temmuz ayında açılacak. İlçemize belediyemizin yanı sıra devletimizin kamu yatırımları da devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Meslek Yüksekokulu ikinci meslek yüksekokulu olarak açılacak. İlçemizde Komando Taburu kuruldu.”

“Refahiye Balı tescillendi”
Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Erzincan’ın değerleri arasında yer alan Refahiye balının da tescillendiğini kaydederek konuşmasını şöyle tamamladı:
“Kaymakamlığımız, biz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bal Üreticileri Birliği ve Ziraat Odasının çalışmaları sonucunda Refahiye Balına Coğrafi İşaret almak için Refahiye Ziraat Odası Başkanlığının 21.12.2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna Başvurusu sonucunda; ‘Refahiye Balı’ 15 Mayıs 2019 tarih ve 53 sayılı resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak ilana çıkmış ve 18 Eylül 2019 tarihinde ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesini’ alarak tescillenmiştir.”

ERZİNCAN

29 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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