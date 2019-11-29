Erzincan’da Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’da Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi gerçekleşti

İHA

Erzincan'da merkez Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi eğitim salonunda Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi yapıldı.

Erzincan’da Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi gerçekleşti

Erzincan’da merkez Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi eğitim salonunda Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi yapıldı.
Eğitime merkez ve ilçe hastanelerden 25 personel katılarak 4 gün süreyle eğitmenler tarafından eğitim aldı.
Eğitimlerde afet ve acil durum konuları, afetlerde müdahale planları, HAP kılavuzu tanıtımı gibi konular anlatılarak, bu eğitimlerle hastanelerin afet ve acil durumlara ilişkin riskleri önlemesi veya mümkün olduğunca azaltması ve afetlere karşı dirençli olması amaçlandığı kaydedildi.
Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, eğitmenlere teşekkür belgesi, eğitime katılan 25 personele de katılım belgesi takdim etti.

ERZİNCAN

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye ulaştırdı
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye ...
Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını ...
Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur etkili olacak
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur etkili ...
Soba bacasındaki tıkanıklık nedeniyle çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Soba bacasındaki tıkanıklık nedeniyle çıkan yangın ...
Refahiye Belediye Başkanı Paçacı, belediye hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Refahiye Belediye Başkanı Paçacı, belediye ...
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün’e mansiyon ödülü
YEREL HABERLER Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün’e ...
Erzincan Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı yapıldı
Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün milli gururu
YEREL HABERLER Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün milli gururu
2020 yılı yatırım bütçesi 80 milyon TL
YEREL HABERLER 2020 yılı yatırım bütçesi 80 milyon TL
Süt analizi yaptıran çiftçiye Bakanlıktan prim desteği
YEREL HABERLER Süt analizi yaptıran çiftçiye Bakanlıktan prim ...
Mansiyon ödülüne layık görülen Veli öğretmene Vali Arslantaş’tan başarı belgesi
YEREL HABERLER Mansiyon ödülüne layık görülen Veli öğretmene Vali ...
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve sis
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve sis
Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Erzincan’da “Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz” konulu meslek içi eğitim seminer gerçekleşti
YEREL HABERLER Erzincan’da “Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz” ...
Erzincan´da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan´da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Erzincan’da “Denetim Seferberliği” gıda kontrolleri başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da “Denetim Seferberliği” gıda kontrolleri ...
Erzincan’da 500 Başlık Düve Üretim Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’da 500 Başlık Düve Üretim Merkezi inşaatı ...
Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X