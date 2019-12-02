Sporcuları taşıyan otobüs yolda kaldı

ERZİNCAN´da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan ampute futbol takımını taşıyan otobüsün imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas Karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ Mevki´nde ulaşım durma noktasına geldi, sürücüler zorlukla ilerledi. Gece saatlerinde Kayseri´den Trabzon´a giden ve içerisinde ampute futbol takımını taşıyan yolcu otobüsü kara saplandı. Kendi çabaları ile otobüsü hareket ettiremeyen sporcuların ihbarı üzerine olay yerine giden Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü´ne bağlı ekipler otobüsü saplandığı yerden çıkardı. İçerisinde 20 sporcunun bulunduğu otobüs Erzincan´a ihtiyaçları giderildi.



ERZİNCAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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