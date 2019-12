Başkan Aksun’dan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının masaya yatırılması ve onlar için daha iyi şartlar oluşturulmasına ortam hazırlamak için üzerimize düşen görevleri hatırlatan önemli bir gün bizler için. Unutmamalıyız ki hayatta her canlı bir engelli adayıdır ve engelliler için atılan her adım sadece engelli vatandaşlarımız için değil kendimiz için de atılmış önemli bir adımdır.

Günümüz şartlarında kullanabileceğimiz imkânlarla tüm engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırabiliriz fakat madden karşılana bilecek tüm imkânları manen destekleyemediğimiz için o imkânların bir değeri kalmıyor. Engeller ruhumuzda olmadığı sürece aşılamayacak hiçbir sorun yoktur yeter ki fikren ve zihnen temiz düşünüp empati yaparak engelli insanların sorunlarını anlamaya çalışalım. Küçük bir örnek verecek olursak araçlarımızı park ederken engelli geçidine dikkat etmeden hatta önemsemeden aracımızı bırakıp gitmememiz gerekiyor. Zor yaşıyorlar, zorlaştırmayacağız kolaylaştıracağız.

Hayatlarını zorluklar içinde idame ettirmeye çabalayan ve birçok sıkıntıya göğüs geren engelli kardeşlerimizin bizim için önemi ve kıymeti çok büyüktür. Hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri ve kendi kendilerine yetebilecekleri şartlara sahip olabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim insanlık görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepsine birden huzur, başarı ve esenlik dolu yıllar diliyorum.

Onları sadece bugün değil, nefes alıp verdiğimiz her an hatırımızdan çıkarmadığımızı, çıkarmayacağımızı özellikle bilmelerini ümit ve temenni ediyorum.”

