İliç’te “Sıfır Atık” temalı farkındalık yürüyüşü yapıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Özel İliç Öğrenci Yurdu yönetiminin organizasyonuyla “Sıfır Atık” temalı farkındalık yürüyüşü yapıldı.

İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında TDV Özel İliç Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Hicabi Aytemür, "Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için toplumun en küçük birimi olan aileden eğitimcilere, yerel yöneticilerden tüm vatandaşlara kadar her yaştan insana büyük görevler düşmektedir. Sıfır Atık Projesiyle, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınarak gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması amaçlanmaktadır.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı İliç Yurt Yöneticisi Ömer Ateşci ise Türkiye Diyanet Vakfının sadece öğrencilere yurt hizmetinin yanı sıra, iyi insan yetiştirme ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek gibi bir misyonu olduğunu ifade ederek yürüyüşte kullanılan tüm pankart ve görseller atıklardan yapıldığını söyledi.

Ateşci ayrıca oluşturulacak olan ekmek ve oyuncak kumbaraları ile toplanan ekmeklerin çevre köydeki hayvanlara yem ve oyuncaklarında çevre köydeki çocuklara hediye edileceğini ve bu bağlamda sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetle önem verdiklerini ifade etti.

Düzenlenen ekinlik Dursun Yıldırım Meslek Yüksek Okulundan başlayıp tarihi saatli çeşme önünde bulunan atık kutularına, atıkların atılması ile son buldu.

ERZİNCAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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