Erzincan’da Öğretmen Gelişim Atölyeleri devam ediyor

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından 20182019 EğitimÖğretim yılı Eylül ayında 2023 Eğitim Vizyonunda da önemle vurgulanan öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Öğretmen Gelişim Atölyeleri" projesi 20192020 eğitimöğretim yılında da devam ediyor.

Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunda devam eden drama kursunda çeşitli okullardan öğretmenler hem kendi kişisel ve mesleki gelişim alanlarına katkı sunuyorlar hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Geçtiğimiz yıl proje kapsamında oluşturulan "Öğretmen Tiyatro Topluluğu" Erzincan’ın farklı tiyatro salonlarında "Komşu Köyün Delisi" oyununu 4 kez sergiledi ve izleyenlerden büyük beğeni topladı. Bu yıl iki farklı ekip ile çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Öğretmen Tiyatro Topluluğu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde iki farklı tiyatro oyunu sahnelemek için yoğun bir mesai harcıyor.

ERZİNCAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:05

YATSI 18:28

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