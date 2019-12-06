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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknoloji binası açıldı

İHA

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu araçlar teknolojisi bölümüne yaptırılan ek atölye binası düzenlenen programla açıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknoloji binası açıldı

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu araçlar teknolojisi bölümüne yaptırılan ek atölye binası düzenlenen programla açıldı.
Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, DÖSE kapsamında araçların lastik değişimi ve bakımı, rot ve balans ayarları, yağ ve filtre değişimleri ile birlikte hafif periyodik bakımlarını yapacak. Bakanlığın belirlemiş olduğu 2023 eğitim vizyonu kapsamında eğitimlerini yaşayarak öğrenerek almış oldukları mesleki eğitimi daha fazla çıkacaklar. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğimi Müdürümü Aziz Gün, "Bugün açılan bu atölyemizle birlikte meslek lisesi öğrencilerimizde mevcut olan cevherleri bir kere daha görmüş olduk. Öğrencilerimiz açmış olduğumuz bu atölye binası ile birlikte DÖSE kapsamındaki çalışmaları sonucunda alanlarındaki becerilerini daha da ilerletecek ve bu alanı bitirdiklerinde daha donanımlı birer teknik eleman olarak iş hayatlarına atılacaklardır” dedi.
Açılışın ardından öğrenciler bakım için gelen araçların lastik değişimi ve yağ bakım kontrollerini gerçekleştirdi.

ERZİNCAN

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:21
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  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:28
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