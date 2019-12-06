Doğu'da 6 ilde kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 ila 8 Aralık Pazar günü 12.00 saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır genelinde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte ulaşımda aksamalar ve çatılarda oluşan buz sarkıtlarına karşı dikkat edilmesi ve benzeri risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

ERZİNCAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

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