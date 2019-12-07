Meteoroloji’den buzlanma ve don uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bugünden itibaren başlayıp, 08.12.2019 tarihine kadar Erzincan genelinde kuvvetli buzlanma ve don hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı.

Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayından kaynaklı olarak araç sürücülerinin dikkat etmesi, çatılardaki buz sarkıtlarına vb. oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

ERZİNCAN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:04

YATSI 18:28

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