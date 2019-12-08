Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı

Erzincan’da koyun sürüsünü koruyan kangal cinsi iki çoban köpeğinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan’ın Çağlayan beldesine bağlı köyde ilk kez havadaki droneyi gören iki çoban köpeği oldukça şaşırdı. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerası ve İHA ekibi tarafından kaydedildi.

ERZİNCAN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:04

YATSI 18:29

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