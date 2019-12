Erzincan'daki atlı cirit dostluk müsabakası nefes kesti

Erzincan Fatih Mahallesindeki cirit sahasında Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakası nefes kesti.

Erzincan'ın Fatih Mahallesindeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda 2 takım mücadele etti. Soğuk havada oynanan müsabakalarda hem sporcular hem de cirit atları zorlandı. Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yoğun katılım sağlandığı müsabakada seyirciler adeta nefeslerini tutarak izledi.



“Vali Arslantaş ciritçilerle birlikte ata bindi”

Karşılaşma öncesi cirit sporcuları ile bir araya gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, cirit sporu ve karşılaşma hakkında bilgi alarak ciritçilerle birlikte at binerek cirit sahasında gezindi. Erzincan’a yakışır bir tesis kazandıracaklarını ifade eden Vali Arslantaş, “Işıkpınar Köyünden başlayarak Kavakyolu Beldesi arasından geçen ve Karasu Nehri’ne kadar uzanan toplam uzunluğu 10,5 kilometre olan Vasgirt Deresi Rekreasyon Alanlarının içerisinde uluslararası standartlara uygun tribünlü cirit sahaları yapıldı. Önümüzdeki yıl bu alanda cirit sahaları, atlı spor safari alanları, ahırlar, bakıcıların ve kulüp yöneticileri odalarının da bulunduğu Erzincan’a yakışır bir tesis kazandıracağız. Akabinde Türkiye’nin her bir köşesinden gelecek cirit takımlarının katılabileceği şenlik havasında müsabakalar gerçekleştireceğiz” dedi

Her iki takımada başarılar dileyen Vali Arslantaş, Erzincan’da cirit sporunun hem fiziki hem de sportif anlamda geliştirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yaparak, kazasız belasız dostluk tadında bir karşılaşma olması temennisinde bulundu.

