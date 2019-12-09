Erzincan’da kaçakçılık operasyonu

Erzincan’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nca, 0607 Aralık 2019 tarihlerinde, Tercan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli türde kaçak malzemeler ele geçirildi. Tercan’da faaliyet gösteren bir işletmede yapılan aramada, 52 litre kaçak viski ve 8 litre kaçak votka olmak üzere toplam 60 litre kaçak alkol, 3 kilogram kaçak çay, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

07 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen çalışma kapsamında ise Erzincan’ın Tercan İlçesi E/80 karayolu üzerinde bulunan Mercan yol kontrol ve arama noktasında yabancı plakalı 2 yolcu otobüsünde yapılan aramada; otobüs içerisine gizlenmiş ve valizler içerisinde 949 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylara karıştığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:54

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