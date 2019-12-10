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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hastalıklara karşı süper kış sebzeleri

İHA

Diyetisyen Merve Tuysuz, hastalıklara karşı kış sebzeleri hakkında bilgi verdi.

Hastalıklara karşı süper kış sebzeleri

Diyetisyen Merve Tuysuz, hastalıklara karşı kış sebzeleri hakkında bilgi verdi.
MT Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi Kurucusu Diyetisyen Merve Tuysuz, “Havalar soğumaya başlayınca hastalıklar da artıyor. Kış mevsiminde özellikle sebze ve meyvelerin bol miktarda ve taze olarak, çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmesi çok sağlıklıdır. Yapraklı sebzeler çiğ ya da az su ile buharlı tencere veya toprak güveçlerde zeytinyağı ile birlikte kısa süreli pişirilerek tüketilmelidir. Bizim için vazgeçilmez ilaçlarımız sebze ve meyveler. Kereviz, brokoli, Brüksel lahanası, ıspanak, şalgam, soğan, turp, havuç, lahana, bal kabağı; meyveleri ise, elma, ayva, nar ve armuttur. Bu besinler güneş ışığını daha fazla depoladığı için; enerji, canlılık, dayanıklılık ve ihtiyacımız olan vitamin ile minareleri daha fazla içerirler” dedi.
Karalahananın kalsiyum, bakır, demir, potasyum ve C vitamini bakımından zengin olduğunu ifade eden Diyetisyen Merve Tuysuz, “Ayrıca kükürt içerir. Çiğ olarak yemek veya sıkarak suyunu içmek daha faydalıdır. Kansızlığı giderir, idrar söktürür. Mide ve bağırsak yaralarını yumuşatır. Kabızlığı giderir. Kandaki şeker miktarını düşürür. Vücudu hastalıklara ve kansere karşı korur. Sarılık ve safra kesesi hastalıkları için iyidir. Astımda faydalıdır. Romatizma, siyatik, lumbago ve Apsede yararlıdır. Ses kısıklığını giderir, iştah açar. Ancak guatrı olanlar tüketmemelidir. Kereviz: Kükürtlü sebzelerdendir ve kesildikten sonra en kısa sürede tüketilmesi faydalıdır. Sakinleştirici özelliğinin yanı sıra kanı temizler, kilo almayı önler ve böbrekler için çok yararlıdır” diye konuştu.
Kırmızı ve sarı soğanın besin öğeleri biraz daha yoğun olmasına rağmen her ikisinin de güçlü antioksidanlar olduğunu kaydeden Tuysuz, “Savunma sistemini güçlendirir. Grip, nezle, astım gibi enfeksiyonlarda sarımsakla birlikte etkin bir role sahiptir. Öksürük söktürücüdür; bronşları temizler. Kemik erimesine iyi gelir. Kandaki şeker seviyesinin düşürülmesine yardımcı olduğu için şeker hastaları tarafından rahatlıkla kullanılabilir. İdrar söktürücüdür. Böbreklerde biriken kum ve taşların dökülmesine yardımcı olarak böbrek ağrısını dindirir. Egzama ve diğer cilt hastalıklarında kullanılır. Kalp damar sağlığı açısından faydalıdır. Çiğ olarak tüketildiğinde mideyi güçlendirir, sindirim sistemini uyarır, idrarı artırır. Ancak mide rahatsızlığı olanlar çiğ olarak tüketmemelidir. Kırmızı soğan sigara içenlerde biriken nikotinin vücuttan atılmasında önemli bir role sahiptir. Kanda yükselmiş olan lipit miktarını düşürür. Safrayı incelterek, karaciğerin rahat çalışmasını sağlar” açıklamalarında bulundu.
MT Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi Kurucusu Diyetisyen Merve Tuysuz, diğer kış sebzelerini ise şöyle sıraladı:
“Lahana: Yaşlanmayı önleyici mineral olarak kabul edilen selenyum sağlıklı bir cilt verir. Mide ve yemek borusu kanseri tehlikesini azaltır. Sadece lahana çeşitlerinde bulunan U vitamini, mide ve bağırsakların iç yüzeyini koruyor, oralardaki yaraların iyileşmesini sağlıyor.
Ispanak: Demir yönünden zengin olan ıspanak, diğer yapraklı sebzelere nazaran daha çok protein içerir. Tansiyonu düşürür, kan pıhtılaşmasını azaltır. Betakaroten içerdiği için yaşla birlikte ortaya çıkan göz hastalıklarına karşı da etkilidir. Bazı mide kanserlerini önlediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır.”

ERZİNCAN

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:29
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