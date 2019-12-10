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Yunanistan’da mülteci kampında yaşayan Muhammed’in anlattıkları yürek burktu

İHA

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed Musavi'nin kampta yaşadığı zorlukları anlattığı video izlenirken duygusal anlar yaşandı.

Yunanistan’da mülteci kampında yaşayan Muhammed’in anlattıkları yürek burktu

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Yunanistan’da mülteci kampında yaşayan Muhammed Musavi’nin kampta yaşadığı zorlukları anlattığı video izlenirken duygusal anlar yaşandı.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinliği düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptı. Konuşmanın ardından “İnsan Hakları Serüveni” adlı video izletildi. Daha sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen “Haklarımızı Bilelim” oratoryosu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “İnsan yeryüzündeki bütün varlıklara egemen olarak dünyaya gelmiştir. Egemen olarak dünyaya gelmesinin asıl sebebi yapıcı bir rol üstlenmesi açısındandır” dedi.

Muhammed Musavi’nin anlattıkları yürek burktu
Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir buçuk yıl öğrenim görüp ardından Yunanistan’da bir mülteci kampına giden Muhammed Musavi’nin çekip göndermiş olduğu videoda anlattıkları ise yürek burktu. Okula gitmekte güçlük çektiğini ifade eden Musavi, “Kampta 23 aile yaşıyoruz. Kampın her yerin çamur içerisinde. Hastane yok burada, ilaç bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye’yi çok seviyorum İmkanım olsa Türkiye’ye geri dönmek isterim” diye konuştu.
Etkinlik, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Simitçi Mercan” adlı tiyatroyu sahnelemeleri ile sona erdi.

ERZİNCAN

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:55
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  • İKİNDİ 14:43
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  • YATSI 18:29
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