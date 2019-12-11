Erzincan’da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Erzincan KYK Yurdu tarafından Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, İl Vaizesi Arzu Kılınç, Gençlik Hizmetleri İl Koordinatörü Vildan Öz, KYK yurtlarında görevli dini danışman ve Kur'an kursu öğreticileri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla Kur'anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Yarışmaya nezaret eden İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, "Özellikle günümüzde sıkıntılı vakitler geçirdiğimiz ve gençliğimizin farklı arayışlara sürüklendiği bir dönemde, Allah'ın kelâmını okuyan, onu öğreten ve öğrenen gençleri görmek mutluluk verici. Kur’an’a ve Allâh’ın Resul’ünün yaşayışına olan ihtiyacımızın semeresini almak adına gayret gösteren ve bu anlamda bunun bir parçası olarak bugün bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Yarışma neticesinde, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin takdimiyle program sona erdi.

ERZİNCAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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