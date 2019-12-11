Binali Yıldırım Üniversitesi’nin eski araçları satışa çıkarılıyor

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Binali Yıldırım Üniversitesi’nin ulaşım envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 5 aracın satışı için 12.12. 2019 perşembe günü ihale yapılacak.

Araç parkı her geçen gün güçlenen Binali Yıldırım Üniversitesi’nin, eski araçları satışa çıkıyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne kayıtlı bulunan 5 adet taşıtın ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı İhale Salonunda 12.12.2019 tarihinde 10:00 17:00 saatleri arasında komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.

Satışı yapılacak araçlar; 1991 model Tofaş Kartal otomobil, 1993 model Skoda kamyonet, 1990 model Suziki açık kasa kamyonet, 2005 model Renault Master 2.5 TDI otobüs ve 1993 model Land Rover arazi taşıtı minibüs.

ERZİNCAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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