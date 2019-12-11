Öğrencilerden katı atık ve su arıtma tesisine ziyaret

Final Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Erzincan Belediyesine ait katı atık ve su arıtma tesisine ziyarette bulundu.

Öğrenciler, biyoloji dersinde biyoteknoloji ve genetik mühendisliği başlığı altında işlemiş oldukları suların arıtılması konusunu uygulamalı olarak görmek amacıyla Erzincan Belediyesinin katı atık su arıtma tesisine bir gezi düzenlediler ve bunun yanında çöpten elektrik üretim tesislerini de gezmeyi ihmal etmediler.

Arıtma Tesisi sorumlusu Yüksek Kimyager Hakan Boz, öğrencilere tesisleri gezdirip bilgiler aktardı. Öğrenciler, tesiste atık malzemelerden elektrik üretilmesini ve kirli suların nasıl temizlendiğini dikkatli bir şekilde dinlediler.

Yapılan gezi gözleminde öğrenciler toprak ve suyu kirleten atık suların yüzde 95 oranında nasıl temizlendiğine bizzat şahit oldu. Mikroskopla arıtılmış su ve pis su arasındaki farkı gözlemlediler.

Geziyi düzenleyen Biyoloji Öğretmeni Fatih Dumlupınar, “Öğrencilerimiz okulda gördükleri teorik bilgileri burada uygulamalı olarak gördüler. Uygulamalı eğitim her zaman daha kalıcı ve anlaşılır oluyor. Sağ olsun yetkililer çok güzel bir şekilde bizleri ağırlayıp tesislerin işleyiş şeklini detaylı bir şekilde bizlere aktardılar. Kendilerine şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

ERZİNCAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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