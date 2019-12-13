Erzincan’da "Beni Kalbinle Görür müsün" projesi devam ediyor

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Beni Kalbinle Görür müsün" projesi kapsamında Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencileri özel eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geçen yıl başlatmış olduğu tersine kaynaştırma modeli uygulama projesi olan ''Beni Kalbinle Görür müsün? '' projesi kapsamında normal eğitim gören öğrencilerin, özel eğitim öğrencilerine karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirerek farkındalık oluşturmalarını ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin de sosyalleşmelerine katkıda bulunması amaçlanıyor. Proje kapsamında Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Özel eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencileri Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunda yer alan ahşap, güzellik ve cilt bakım, yemek ve el sanatları atölyelerinde çeşitli etkinliklere katıldı.

Projeyle ilgili veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Projenin Türkiye'de ilk defa uygulanan bir projedir. Geçen yılki uygulamadan müspet neticeler alındı. Bu yıl da daha fazla okulumuza ulaşarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın normal eğitim gören akranlarıyla buluşup birlikte bir çalışma yapmasının özel eğitimde farkındalığı arttırmak ve çocuklarımızın empati yaparak toplumsal hassasiyet kazanmalarına imkan tanıması açısından bizim için önemli bir çalışmadır. Bugünde Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu öğrencileri, Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim alan özel öğrencileri ziyaret etti” diye konuştu.

ERZİNCAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:57

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