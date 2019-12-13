Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler, bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin yüzde 40'u hibe olarak verilecek.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Bakanlığımız tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere, Düve ve Mandalara %40'nı hibe olarak verileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: Bu yıl için başvurular 16 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Yetiştiricilerimiz başvurularını bağlı oldukları İl ve İlçe Müdürlüklerimize yapabileceklerdir. Tarım ve Hayvancılık alanında bölgemiz ve ülkemiz için yüksek katma değer oluşturan ilimiz için çok faydalı olacağına inandığımız bu projeye ilimiz yetiştiricilerinin rağbet göstereceğine inanıyor ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Düve Alım Desteği Müracaat Şartları:

a) Yetiştiricinin işletmesinin, 1/1/2019 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

b) Bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

c) Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler; *Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Bleu *Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard *Sütçü Irklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki İller), Holstein *Manda

d) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatı 12.500 TL/baş ve 815 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve 815 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.

e) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir. Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

g) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

ğ) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM’ce yapılır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile Düvelere/Mandalara Gebe veya boş düvelere alım desteği müracaatları 16 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen yetiştiricilerimiz; Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine müracaat edebilirler.

ERZİNCAN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:57

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