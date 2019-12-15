Erzincanspor ile Yeni Orduspor 1-1 berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor, Yeni Orduspor ile kendi sahasında 11 berabere kaldı.

TFF 3.lig’in 17. haftasında Erzincanspor kendi evinde Yeni Orduspor’u ağırladı. İlk yarı Yeni Orduspor’un 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise Erzincanspor’un 88. dakikada topu ağlarla buluşturmasıyla, Erzincanspor kendi evinde ağırladığı Yeni Orduspor ile 11 berabere kaldı.

Erzincanspor’un gölünü 88. dakikada Ayhan Gürbüz, Yeni Orduspor’un gölünü ise 40. dakikada Mert Efe Çölbeyi kaydetti. Erzincanspor aldığı 1 puan ile puanını 36 yaparak liderliğini korudu.

Erzincanspor, 18 Aralık Çarşamba günü Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında kendi sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek.

ERZİNCAN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:58

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