Ayaz gören lahanada satışlar arttı

Erzincan’da soğuk hava gören lahanaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve normal şartlarda Eylül ayında olgunlaşan lahananın hasadı, soğuk havaların gelmesi beklenerek Kasım Aralık ayında yapılıyor.

Erzincan ve yöresinde yetiştirilen, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi, lahananın soğuk hava görmesiyle daha lezzetli olduğunu belirten vatandaşlar ürün pazara inmeden tarlada satın alıyor.

Tercan’da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ahmet Karslı, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdiği organik fasulye, patates gibi sebzeleri sattığını ancak lahanayı soğuk hava görmesi için beklettiğini söyledi.

Bugünlerde sattığı lahanaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve çoğu müşterisinin ürünlerini tarladan aldığını söyleyen Karslı şunları kaydetti:

“Bu lahanalar soğuk hava görünce sertleşir, sıkılaşır. Ondan sonra hasadı yapılır. Vatandaşta bunun farkında. Eğer lahana parlak ser, sıkıysa vatandaş hemen alıyor. Şu anda lahananın en iyi zamanı. Ama bir iki günde bütün lahanalar tükenir. Şu andaki lahananın hem muhafazası daha kolay hem de daha lezzetli. Şu andaki lahana serin bir yerde tutularak ilkbahara kadar muhafaza edilebilir.”

ERZİNCAN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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