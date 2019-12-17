Çok konuşanlara kuşburnu çayı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Selim Güleryüz, “Kuşburnu çayını fazla konuşma gerektiren işlerde çalışanlar tercih edebilir” dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi, hastalıklara direnç gösteren vücudun vitamin ihtiyacını artırırken, doğal önlem olarak kuşburnu kullanımı ilk sırada geliyor. Güçlü bir antioksidan olan kuşburnu çiçekleri ilaç olarak kullanılırken, meyvesi ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Selim Güleryüz, kuşburnu meyvesinin Türkiye’nin her noktasında yetişebilen ve en çok C vitamini ihtiyacını karşılayan bir meyve olduğunu söyledi. Kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirici çay haline gelebilecek bir tür olduğunu ifade eden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Güleryüz, “Kuşburnuyla alakalı şunu bahsetmemiz gerekir ki kuşburnu bizim sağlığımızın ve bağışıklığımızın güçlendirilmesi için kullanılan, yurt dışında marmelatlarından etken madde elde edilen bir meyvedir. Biz kuşburnunu ülkemizde iki tarz kullanıyoruz. Bir marmelatını yapıyoruz, ikincisi çay şeklinde tüketiyoruz. Çay şeklinde tüketilen kuşburnu bizim için bağışıklığı güçlendirmede güvenilir bir üründür” dedi.

“Koruyucu hekimlik için kullanılan en güzel çay”

Kuşburnu hazırlanışını anlatan Güleryüz, “Gittik bir aktardan kuşburnu aldık. İçebileceğimiz miktarda bir çaydanlık için bir avuç ayasını dolduracak kadar alıyoruz. Havanda kuşburnunu dövüyoruz. Dövdükten sonra kaynamaya başlayan suyun içerisine atıyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte yaklaşık 1520 dakika kaynatıyor ve süzdükten sonra bal ve limonla tatlandırarak içiyoruz. İçerisinde bulunan C vitamini kaynatmayla ve kırıldıktan sonra kendisini suya bırakıyor. Tüketmiş olduğumuz kuşburnu çayının içerisinde yüksek C vitamini bizim kış hastalıklarına karşı grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda koruyucu hekimlik için kullanılan en güzel çay haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Kuşburnu boğaz hastalıklarına iyi geliyor

Kuşburnu çayının fazla konuşma gerektiren işlerde tercih edilebileceğini belirten Güleryüz, “Kuşburnu özellikle gribal enfeksiyonlarda, boğaz enfeksiyonlarında ve sürekli sesle işi olan herkeste etki gösteren bir üründür. Gripten korunmak için kuşburnu çayı için diyebiliriz” şeklinde konuştu.

ERZİNCAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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