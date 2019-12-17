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Erzincan’da yılın ilk 11 ayı 2334 konut satıldı

İHA

Erzincan'da Kasım ayında 296 olmak üzere yılın ilk 11 ayı toplam da 2 bin 334 konut satıldı.

Erzincan’da yılın ilk 11 ayı 2334 konut satıldı

Erzincan’da Kasım ayında 296 olmak üzere yılın ilk 11 ayı toplam da 2 bin 334 konut satıldı.
TÜİK Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Erzincan’da 2019 Kasım ayında 296 konut satıldı. Erzincan’da yılın ilk 11 ayında ise toplamda 2 bin 334 konut satıldı.
Türkiye'de 2019 Kasım ayında toplam 138 bin 372 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 924 konut satışı ve %18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 406 konut satışı ve %10,5 pay ile Ankara, 8 bin 428 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu.

“Konut satış sayıları, 20182019”
İpotekli konut satışları 2019 Kasım ayında 43 bin 911 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %724,8 oranında artış göstererek 43 bin 911 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %31,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 183 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %47,6 ile Ardahan oldu.

“Diğer satış türleri sonucunda 94 bin 461 konut el değiştirdi”
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 oranında artarak 94 461 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 741 konut satışı ve %17,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %67,2 oldu. Ankara 9 bin 221 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 283 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Ardahan oldu.

“Konut satışlarında 48 909 konut ilk defa satıldı”
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 48 bin 909 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %35,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 494 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 423 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 538 konut satışı ile İzmir izledi.

“İkinci el konut satışlarında 89 463 konut el değiştirdi”
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %83,3 artış göstererek 89 463 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 16 bin 430 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %65,9 oldu. Ankara 10 bin 83 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 890 konut satışı ile İzmir izledi.

“Yabancılara 2019 yılı Kasım ayında 3 988 konut satışı gerçekleşti”
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 azalarak 3 bin 988 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2019'da ilk sırayı bin 885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.
“Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı”
Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 575 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 500 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 216 konut ile Afganistan ve 174 konut ile Suudi Arabistan izledi.

ERZİNCAN

17 Aralık 2019 Salı

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