Beşiktaş, Erzincan´a geldi

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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maç için Erzincan´a geldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Turu´nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 13.00´te Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası´nda Anagold 24Erzincanspor´a konuk olacak. Siyah beyazlı takım, bu maç öncesinde özel uçakla akşam saatlerinde Erzincan´a geldi. Beşiktaş´ı havalimanında bir grup taraftar, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirebilme adına birbiriyle yarıştı. Karayoluyla konaklayacağı otele geçen siyah beyazlı kafile, yarın oynanacak maç öncesinde kampa girdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların havalimanında beklemesi

Futbolcuların gelişi

Futbolcular ile taraftarların fotoğraf çekinmeleri

Futbolcuların otobüse binmesi



ERZİNCAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:30

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