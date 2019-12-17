Beşiktaş, Erzincan´a geldi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maç için Erzincan´a geldi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Turu´nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 13.00´te Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası´nda Anagold 24Erzincanspor´a konuk olacak. Siyah beyazlı takım, bu maç öncesinde özel uçakla akşam saatlerinde Erzincan´a geldi. Beşiktaş´ı havalimanında bir grup taraftar, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirebilme adına birbiriyle yarıştı. Karayoluyla konaklayacağı otele geçen siyah beyazlı kafile, yarın oynanacak maç öncesinde kampa girdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların havalimanında beklemesi
Futbolcuların gelişi
Futbolcular ile taraftarların fotoğraf çekinmeleri
Futbolcuların otobüse binmesi
ERZİNCAN
17 Aralık 2019 Salı
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