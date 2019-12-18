Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıktı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkarken sis uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif esecek.

Meteorolojik uyarıda, Bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteorolojik uyarıda ayrıca, “Bugün Saat 13.00 ile 20 Aralık 2019 saat 12. 00 arası Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinin genelinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis beklenmektedir” bilgisine yer verildi.

ERZİNCAN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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