Erzincan’da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor

İHA

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 eğitim vizyonu kapsamında oluşturulan Speaking Cafe etkinlikleri öğrencilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.

Erzincan’da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 eğitim vizyonu kapsamında oluşturulan Speaking Cafe etkinlikleri öğrencilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 eğitim projesi kapsamında oluşturulan Speaking Cafe etkinlikleri Erzincan lisesi bünyesinde bulunan kafede 19 okulun katılımıyla gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün etkinlikte yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulları bu projede buluşturan soru, Türkiye'de yabancı dil olarak İngilizce dili eğitiminin nasıl geliştirilebileceği ve gençlere küreselleşen dünyada nitelikli bir hayatı sağlayacak kritik unsurlardan biri olan yabancı dil becerilerinin bireylere nasıl kazandırılabileceği olmuştur. Yabancı dilin iletişimsel boyutta kullanımının öneminin farkındalığına binaen öğrencilerin dili iletişimsel boyutta konuşabileceği ve üretebileceği doğal ve ders dışı bir ortam oluşturmalıdır. Çünkü yabancı dil öğretimi ancak beceri temelli gerçekleştirilse amacına ulaşmış olur” dedi.
Projenin amacının öğrencilerin dili iletişimsel boyutta kullanabilmeleri olduğunu ifade eden Gün, “Yetiştirdiğimiz neslin, çağın gerektirdiği becerileri edinmeleri, uluslararası bağlamda teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip edebilmeleri ve tüm dünya ile etkileşim halinde olmaları üst politika belgelerinde de belirtildiği gibi en az bir yabancı dilde etkin iletişim becerileri geliştirmelerine bağlıdır. Bu durum Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı 100 günlük eylem planında "Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak." şeklinde belirtilmiştir. 100 günlük eylem planında ortaya konan hedefler "Speaking Cafe" belirlenirken temel alınmıştır. Projenin temel amacı öğrencilere dili iletişimsel boyutta kullanabilmeleri için fırsatlar sunmak, bu anlamda akranlarıyla bir araya gelmeleri için uygun bir ders dışı öğrenme ortamı oluşturmak ve bu ortamı yapılandırılmış yabancı dil öğretim materyalleri ile desteklemektir” diye konuştu.

ERZİNCAN

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıktı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine ...
Beşiktaş, Erzincan´a geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Erzincan´a geldi
Erzincan’ın genel ekonomik değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’ın genel ekonomik değerlendirme toplantısı ...
Beşiktaş’a Erzincan’da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Beşiktaş’a Erzincan’da coşkulu karşılama
Erzincan’da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da kadına yönelik şiddetle mücadele ...
Başhekim Çimen, 2019 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başhekim Çimen, 2019 yılını değerlendirdi
Erzincan’da yılın ilk 11 ayı 2334 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da yılın ilk 11 ayı 2334 konut satıldı
Çok konuşanlara kuşburnu çayı
YEREL HABERLER Çok konuşanlara kuşburnu çayı
Soğuk hava araç camlarını dondurdu
YEREL HABERLER Soğuk hava araç camlarını dondurdu
Ayaz gören lahanada satışlar arttı
YEREL HABERLER Ayaz gören lahanada satışlar arttı
Erzincan Müftüsü Çetin, TYB Erzincan Şubesi’nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Erzincan Müftüsü Çetin, TYB Erzincan Şubesi’nin ...
BESYO’da devir-teslim töreni
YEREL HABERLER BESYO’da devir-teslim töreni
Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Buz tutan Ergan Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X