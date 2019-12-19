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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışması

İHA

Erzincan'da imam hatip liseleri arasında Kur'anı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışması düzenledi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışması

Erzincan’da imam hatip liseleri arasında Kur'anı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışması düzenledi.
İmam hatip liseleri arasında "Genç Sada Kuran'ı Kerimi Güzel Okuma", "Genç Bilaller Ezanı Okuma", "Genç Muhafızlar Hafızlık" ve "Genç Hatipler Hutbe Okuma" yarışması Müftülük Konferans Salonun'da 4 Anadolu İmam Hatip Lisesinin katılımı ile yapıldı.
İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl Müftü Yardımcısı Serdar Buğday, Şube Müdürü Ali Esen, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Sezgin ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Osman Çiçek'ten oluşan jüri yarışmaya katılan öğrencilerin okumalarını değerlendirdi.
Koordinatörlüğünü TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yaptığı yarışmanın başlangıcında jüri başkanı olarak kısa bir değerlendirme konuşması yapan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, “İmam hatip liseleri milli, manevi, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, medeniyet değerlerimizi benimseyen aynı zamanda ilgi ve yeteneklerine göre yetişen öğrencilerin okuduğu okullardır. Bu okullar ülkemizin geleceğidir. Meslek yarışmaları imam hatip okullarımızın vizyonudur. Bu yarışmaya katılan öğrencilerin tamamı cesaretlerinden dolayı birincidirler, öğrencilere başarılar diliyor yarışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Yarışmaya İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Yücel Kaplanoğlu ve Memet Elma, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışma sonucunda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "İmam Hatip Liseleri arasında "Genç Sada Kuran'ı Kerimi Güzel Okuma", "Genç Bilaller Ezanı Okuma", "Genç Muhafızlar Hafızlık" ve "Genç Hatipler Hutbe Okuma" yarışması tertip edilmiştir. İmam Hatip Liselerimizdeki öğrencilerimizin mesleki çalışmalarını geliştirmek için yapılan bu yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerimiz Türkiye genelinde bölgelerde yapılacak olan finallerde ilimizi temsil edeceklerdir. Bu nedenle öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Titiz çalışma sonucu değerlendirme yaparak dereceye giren öğrencilerimizi seçen başta İl Müftümüz Mehmet Emin Çetin olmak üzere jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca yavrularımızın hazırlanmasında katkı sunan başta okul idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerini kutluyorum." dedi.
Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Genç Sada Kuran'ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Sonuçları :
1Selimhan Akbaş / 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi
2Ahmet Emir Erdem / Refahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
3Yusuf Sarıkaya / Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Genç Bilaller Ezanı Okuma Yarışması Sonuçları :
1Yusuf Delioğlu / 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi
2Esat Çıtak / Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi
3Ömer Faruk Afacan / Kemah Sultan Melik ÇPAL
Genç Muhafızlar Hafızlık Sonuçları :
1Abdulkadir Uğurcan / 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi
2Hamza Çimen / Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Sonuçları :
1Muhammed Emre İpek / Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi
2Caner Kocaağa / 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi
3Ebu Süfyan Alparslan / Refahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yarışma sonunda jüri ve yarışmaya katılan öğrenciler toplu fotoğraf çekildiler.

ERZİNCAN

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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