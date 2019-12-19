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Kuraklık hayvancılık sektörünü sekteye uğrattı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme toplantısı Erzincan'da başladı. Toplantıda konuşan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Türkiye'de büyükbaş hayvan üretimiyle et üretiminin karşılanmayacağını söyledi.

Kuraklık hayvancılık sektörünü sekteye uğrattı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan: “Türkiye’de büyükbaş hayvan üretimiyle et üretimimizi karşılayamayacağımız anlaşılmaktadır”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme toplantısı Erzincan’da başladı. Toplantıda konuşan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Türkiye’de büyükbaş hayvan üretimiyle et üretiminin karşılanmayacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme toplantısı Erzincan’da başladı. Erzincan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli illerinin büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine ilişkin sorunların tespiti, avantaj ve dezavantajların değerlendirileceği toplantıda bölgeye özgü hayvancılık modelinin oluşturulması ve ülkeye sağlayacağı katkı tedbirleri konuşuldu. Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan’daki hayvan sayıları hakkında bilgiler verdi. Şahin, “Tarımsal çeşitliliği ile öne çıkan ilimiz hayvancılık sektöründe de çeşitlilik arz etmektedir. Erzincan’da 430 bin meramız olup bunun bütün tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Bugüne 300 dekardan fazlada ıslah çalışmamız tamamlanmıştır. 5 yıl önce 100 bin civarında olan hayvan sayımız şuanda 115 bin civarında olup küçükbaş hayvan sayımız ise 318 binden 434 binlere yükselmiştir” dedi.

“82 milyonu doyurmak için daha çok et üretmemiz gerekiyor”
Türkiye’de büyükbaş hayvan üretimiyle et ihtiyacının karşılanamayacağını ifade eden Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, “Dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak ülkemizde de nüfus artışı olmaktadır. Bu hızlı nüfus artışına bağlı olarak da gıda ihtiyacı oldukça artmaktadır. Bu gıda ihtiyacı içerisinde de hayvansal gıda, hayvansal protein olmazsa olmaz manasında yer almaktadır. Hayvansal proteini karşılamak zorundayız. Ülkemiz 82 milyon nüfusu ile 4 milyon misafiriyle her yıl artan turist sayısıyla gıdaya çok büyük ihtiyacı olan ülkeler arasındadır. Ancak bakanlık olarak vermiş olduğumuz destekler sayesinde üretimimizde son yıllarda önemli oranda artışlar gözlenmektedir. Türkiye’de tarımsal manada hayvansal manada önemli bir üretime sahibiz. 2019 verilerine göre büyükbaş sayımız 18 milyonu bularak 2002 yılına göre yüzde 81 artışla artış sağlamıştır. Yine küçükbaş sayımız 50 milyona ulaşmış bu da 2002 yılına göre yüzde 56’lık bir artış sağlamıştır. Et üretimimiz 2002 yılına göre yüzde 166 oranında artış sağlamıştır. Süt üretimimizde yine yüzde 163’lük bir artış sağlamış durumdayız. Biz bu 82 milyon insanımızı misafirlerimizi ve turistlerimizi doyurmak konusunda daha çok üretmemiz gerekiyor. Bu manda da ülkemizin coğrafi yapısı, iklimi ve aldığı yağış miktarı açısından bakıldığı zaman ülkemiz gerçekten çok yağış alan bir konumda değildir. Bunun içinde büyükbaş hayvan üretimi ile et üretimimiz arasında büyükbaş hayvan üretimiyle etimizi karşılayamayacağımız anlaşılmaktadır. Çünkü büyükbaş hayvanla et üretimimizi karşıladığımız zaman bitkisel üretimimizde sıkıntılar oluşacaktır. Onun içinde özellikle et üretimimizde ki küçükbaş et katkısını daha çok arttırmak için de mücadele veriyoruz”
diye konuştu.

“Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 26 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı”
Erzincan’da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Yardımcısı Ali İhsan Ayrancı ise, “Erzincan’da 2017 yılında başlatılan çalışmalar ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Kurulması noktasında kesin yer seçimi yapılmış, OSB kuruluş protokolü imzalanmış ve müteşebbis yönetim kurulu oluşturularak arazinin OSB’ye devri yapılmıştır. Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığıyla yapılmakta olan 80 ton kapasiteli Süt Fabrikasının makine ve ekipmanlarının kurulumları yapılmakta olup kısa bir süre sonra faaliyete geçecektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Erzincan Ticaret Borsası ve Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığıyla yapılmakta olan 500 başlık Damızlık Düve Merkezinin inşaatı tamamlanmıştır. İlimizde süt üretiminde soğuk zincirin tamamlanması amacıyla 150 üreticimize süt soğutma tankı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı sonunda 15 adet ekonomik yatırım projesine 1,5 milyon TL hibe sağlanmıştır. Hayvancılık sektörünün kaba yem açığını gidermek amacıyla 32 ton yem tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren vatandaşlarımıza 26 milyon 956 bin 31 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. DAP Projeleri kapsamında son 2 yılda 19 yatırımcımıza 2 milyon 95 bin TL hibe desteği sağlanmıştır. Organize sanayi bölgesine kurulan 8 bin adet/saat kapasiteli kanatlı kombinasının ardından Erzincan’da kanatlı sektörü hareketlenmiş ve dönemlik 705 bin kapasiteye ulaşılmıştır. 430 bin hektar mera varlığımızın tespit çalışmaları tamamlanmış 255 bin dekarlık mera alanımız ıslaha tabi tutulmuştur” ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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