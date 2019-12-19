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Erzincan Motosiklet Kulübü 7. yaşını kutladı

İHA

Erzincan Motosiklet Kulübü, kuruluşunun 7. yılını kulüp üyelerinin yoğun katılımı ile pasta keserek kutladı.

Erzincan Motosiklet Kulübü 7. yaşını kutladı

Erzincan Motosiklet Kulübü, kuruluşunun 7. yılını kulüp üyelerinin yoğun katılımı ile pasta keserek kutladı.
Erzincan’da bulunan 125 üyesi ile bölgenin en büyük ve etkili motosiklet kulübü olan Erzincan Motosiklet Kulübü kuruluşunun 7’inci yılını yoğun katılım ile kutladı. Dernek üyelerinin ve davetlilerin katıldığı kuruluş yıl dönümü etkinliğinde bir araya gelen motosiklet tutkunları pasta kesti. Erzincan’da motosiklet eğitimleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde önemli derecede etkisi olan aynı zamanda düzenlenen motosiklet turları ve motosiklet festivallerine katılımı ile Erzincan’ın tarihi ve turistik başta olmak üzere misafirperverliği ile de adını duyuran Moto24 Kulübü, 7’inci yaşında faaliyetlerini artırarak etkinliklerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Ordu Caddesi’nde bulunan kulüp binasında düzenlenen kuruluş yıl dönümü etkinliğiyle ilgili bilgiler veren Erzincan Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Akpınar, “125 üyesiyle motosiklet camiasında kulübümüz önemli bir yere sahiptir. Kuruluşunun 7’inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erzincan başta olmak üzere çevre illerden de üyelerinin bulunduğu kulübümüz sosyal kültürel faaliyetler başta olmak üzere birçok etkinlik ile motosiklet severleri birlik ve beraberlik içerisinde aynı çatı altında toplanıyor. En önemlisi bilinçli motosiklet kullanmaktır. Olası motosiklet kazalarının önüne geçmenin çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

ERZİNCAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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