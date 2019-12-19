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Kent Konseyi Başkanı Köksal, değerler eğitiminin önemine dikkat çekti

İHA

Erzincan Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal, Erzincan Lisesi 9. sınıf öğrencileriyle "Geleceğe Dair" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kent Konseyi Başkanı Köksal, değerler eğitiminin önemine dikkat çekti

Erzincan Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal, Erzincan Lisesi 9. sınıf öğrencileriyle “Geleceğe Dair” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
Gençlerin ideal ve eğitim noktasında yapmaları gerekenleri anlatan Köksal, değerler eğitiminin önemine de dikkat çekti. Eğitimin aileden başlayan bir süreç olduğuna değinen Köksal, Erzincan Lisesi mezunu olduğundan dolayı da duygulu anlar yaşadı.
Erzincan Kent Konseyi Başkanı, gazeteci yazar Hikmet Köksal,
konuşmasında, “İnsan karakterini çevresi inşa eder, yaşadığınız süreç insan inşasıdır. Yaşayarak öğreneceğiniz değerler bilgi ve yetenekleriniz ile birleşmelidir. Ancak o zaman hayatta karşılık bulur. Temas ettiğiniz insan ve çevreyi iyi seçmelisiniz. Besleyici kişi ve ortamlar sizin en iyi halinizi ortaya koymanızı sağlar, size mücadele şansı verir, sorumluluk sahibi yapar. Ancak, zehirleyici olanlar var, bunlara dikkat etmelisiniz. Kötü düşünme hastalığı negatif insanlarda bulunur, onlarla birlikte olursanız sizde aynı hastalığa yakalanırsınız. Negatif insanlar zamanla düşüncelerinize zehirleyici etkide bulunur. Hayallerinizi küçümseyen insanlardan uzak durun, sakınmazsanız, Kötü kişisel imaj hayatınıza hâkim olur, yeteneklerinizi öldürür. Küçük insanlar başkalarını da daraltmak ister, yerde yatanlar sizide yere düşürmek ister. Hayallerinizi söndürmesine müsaade etmeyin çünkü hayalleriniz geleceğinizdir” dedi.
Konuşmasına, Erzincan Lisesinin geçmişindeki başarı örnekleriyle devam eden Hikmet Köksal, konferansını hedef belirleme ve bunun için öğrencilerin kendi hayatlarında bir “niçin” bularak güçlendirmelerini isteyerek tamamladı.
Erzincan Lisesi Müdürü İbrahim Salar, “Hem araştırmacı, hem yazar hem de mezunumuz olması hasebiyle son derece dikkatli dinlediğimiz hocamızın, gençleri olumlu yönde çok etkilediğini düşünüyorum. Programın sonunda öğrenci ve öğretmenlerimizin, Hikmet hocamızla fotoğraf çekmek için yarıştığını gördüm. Kariyer günleri kapsamında bizlere Hikmet hocamızı tavsiye eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Aziz Gün’e de çok teşekkür ederim. Tam isabet olmuş. Hikmet Köksal hocamızla görüştük, önümüzdeki haftalarda aynı konu içeriğiyle söyleşimizi ailelerimize de gerçekleştireceğiz. Hikmet Köksal beye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendisinden faydalanacağımızı düşünüyorum. Kendisi bize ahenk katacaktır.” dedi

ERZİNCAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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