Erzincan’da Çocuk Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Erzincan’da il düzeyinde çocuklara yönelik hizmetlerin ve yüksek yararları gereği alınan tedbirlerin görüşüldüğü ve kurumlar arası koordinasyonun sağlandığı 2019 Yılının son İl Çocuk Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olcaş'ın başkanlığında yapılan toplantıya; Çocuk Savcısı, Kolluk Birim Amirleri, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, "Çocuklarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, başta yaşam hakkı olmak üzere eğitim, sağlık, beslenme gibi her türlü temel haklarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz 2019 yılı planlamasının önemli derecede başarıyla tamamlandığı görülmektedir. Şimdi hedeflerimizi yükseltip, üzerine koyarak 2020 yılının planlamasını yapmamız gerekmektedir. Özellikle sokakta çalıştırılan ve/veya dilendirilen çocuklarla ilgi hayata geçirmiş olduğumuz mobil Sosyal Hizmet uygulamasının daha da yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz." dedi.

Toplantıda, 2019 verilerinin genel değerlendirilmesi yapıldı ve 2020 yılı için yapılacak çalışmalar görüşüldü. Tüm kurumların birlikte çalışabilmesi, tecrübe akışının sağlanabilmesi açısından koordinasyon toplantısının önemine değinildi.

ERZİNCAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:01

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