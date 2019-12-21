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Pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu

İHA

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Erzincan'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu.

Pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Erzincan’da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu.
Soğuğun etkisini artırdığı son günlerde Cumartesi günü kurulan pazar yerinde soğuktan korumak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgahlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Ali Toprak, “Hava oldukça çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Soğuk ve karlı kış günlerinde ateş yakmazsak ısınmanın yolunu bulamayıp hasta oluruz. Bu yüzden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdiğim yakacakları yakarak ısınıyorum. Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgahımızı açmaya mecburuz" dedi.
Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Tekman ilçesinde eksi 17 derece olarak ölçüldü. Araç camları ve havuzların buz tuttuğu Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik uyarı
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ERZİNCAN

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:02
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  • İKİNDİ 14:47
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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