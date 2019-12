Vali Ali Arslantaş: “Bu takım şampiyonluğu hak ediyor”

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. lig 1. gurupta mücadele eden ve ilk devreyi lider tamamlayan 24 Erzincanspor’un şampiyonluğu hak eden bir takım olduğunu söyledi.

Vali Arslantaş, 24 Erzincanspor yönetimi ve teknik heyetiyle değerlendirme toplantısı yaptı. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Vali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, 24 Erzincanspor kulüp başkanı Üzeyir Çalı, yönetim kurulu üyeleri, Sportif Direktör Ümit Öztekin, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül ve yardımcıları katıldı.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Çakmak, yeni yönetim ve yeni bir takım olmaları hasebiyle lige kötü başladıklarını fakat daha sonra takımın oturması ile birlikte iyi futbol ve iyi sonuçlar alması ile devreyi çok iyi bir yerde lider olarak tamamladıklarını belirtti.

Sportif Direktör Ümit Öztekin ise yeni yönetim sonrası hazırlıklara ve transferlerde geç başlanması dolayısıyla ilk 3 hafta sıkıntı yaşadıklarını fakat daha sonra takımın bir birlerini tanıması ile çok iyi bir duruma geldiklerini söyledi.

Teknik Direktör Mustafa Sarıgül’de, iyi bir takım kurduklarını belirterek, “Bu takım buralara kolay gelmedi. Başkanımız bizlerden giden tüm talepleri olumlu değerlendirdi. Erzincan taraftarı ve bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. Yönetime, teknik heyetimize, sporcularımıza ve Erzincan’a teşekkür ederim. İkinci yarıya gerekli yerlere yapacağımız transferlerle inşallah şampiyon olacağız” dedi.

İlk devreyi lider tamamladıklarını fakat asıl şampiyon olduklarında mutlu olacaklarını ifade eden 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı’da, “Çok iyi bir yönetim oluşturduk. Birlik beraberlik içerisin de hareket ediyoruz. Her maç sonrası teknik heyetten rapor alıyoruz. Teknik heyetten aldığımız rapor doğrultusunda yapılacak transferleri değerlendiriyoruz. Acil 3 futbolcu daha alacağız. Bizim hedefimiz belli şampiyonluk. Bunun içinde yapılması gerek ne ise yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Taraftarımız müsterih olsun şuan ligimizin en iyi takımıyız ve inşallah şampiyon olacağız. Devre sonrası futbolcular 6 gün tatil yapacaklar. 24 Aralık itibariyle Antalya kampımız başlayacak. 4 Ocak’ta Erzincan’a döneceğiz. Bir haftalık çalışmamızı kendi tesislerimizde yaparak ikinci devrenin 12 Ocak’ta oynayacağımız Serik Belediyespor maçına hazır olacağız” diye konuştu.

Takımı çok beğendiğini, oynadıkları futbol ile göz doldurduklarını söyleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Bu takım transfer yapmadan bile şampiyon olur. Ligde guruplarında lider, Ziraat Türkiye Kupasında 5. turda ve Beşiktaş gibi süper lig takımını her iki maçta da oynadığı futbol ve aldıkları sonuçlarla Türkiye’nin gündemine oturdular. Ben maçlar başladıktan sonra tüm maçlarına geldim. Bir tek Buca maçına gelemedim, şehir dışında olmamdan dolayı. Gerçekten çok iyi bir takım kurmuşsunuz. Kulüp başkanımız Üzeyir Çalı ve yönetimine, teknik heyetine, futbolcularımıza bu oluşumunuzdan dolayı tebrik ediyorum. Ben 36 puan ile lider tamamlarız diye ilk hafta not almıştım sadece 1 puan yanıldım. Şimdi de söylüyorum bu takım açık ara şampiyon olur. Yolunuz açık olsun sonu şampiyonluk olsun hepinize tekrar teşekkür ederim” dedi.

