Erzincan’da derbi coşkusu

"O benim sünnetim değildi"

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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maç sonrası sarılacivertli taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 31 yendi. Derbi sonrası Erzincan'da sokağa dökülen Fenerbahçeli taraftarlar ellerinde atkı ve formalarla Ordu Caddesinden Dörtyol kavşağına kadar yürüdü. Burada toplanan sarılacivertli taraftarlar maç sonucunu coşkuyla kutladı. Takımlarına şarkılar söyleyerek destekte bulunan taraftarlar uzun süre tezahürat atarak eğlendiler. Ellerinde atkı ve formaları alarak meşale yakan Fenerbahçe taraftarları daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

ERZİNCAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

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