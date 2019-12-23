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Binali Yıldırım: Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak

DHA

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan´da yaptığı konuşmada mazlum ülkelerin garantisinin Türkiye olduğunun altını çizerek, "Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta hamisidir, garantisidir. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ülkemizde kalkınma hamlesini tüm gücüyle gerçekleştirirken diğer yandan etrafımızda meydana gelen, iç karışıklıkları sona erdirmek için çözüme katkı sağlıyor. Biz, bize yakışanı yapıyoruz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan´da yaptığı konuşmada mazlum ülkelerin garantisinin Türkiye olduğunun altını çizerek, "Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta hamisidir, garantisidir. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ülkemizde kalkınma hamlesini tüm gücüyle gerçekleştirirken diğer yandan etrafımızda meydana gelen, iç karışıklıkları sona erdirmek için çözüme katkı sağlıyor. Biz, bize yakışanı yapıyoruz" dedi.
Erzincan´da merkeze bağlı Uluköy Köyü´nde yapımı devam 'köysel dönüşüm' kapsamında örnek köy evleri hak sahiplerine teslim edildi. Düzenlenen törene TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ev almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Uluköy Muhtarı Yavuz Bebek, teşekkür konuşması yaptı.
Düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Binali Yıldırım, hak sahiplerinin evlerinde huzurlu ve mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri temennisinde bulundu. Erzincanlıların deprem ve afet yaşadığını anımsatan Yıldırım, "Ancak hiçbir zaman isyan etmemiştir. Her zaman sabırla, metanetle memleketine devletine güvenmiş ve sonunda da mutlu sona ermiştir. Bu topraklarda doğmuş büyümüş içinizden biri olarak bu topraklarda hayatı kolaylaştırmak, insanlarımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesinin arkasında aziz milletimiz var. Sizden aldığımız güç ile 17 yıldır memleketimizin her köşesine hizmet etmeye devam ediyoruz. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi kuzeyden güneye, doğudan batıya yakınlaştırdık. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Güvenlik güçlerimiz yurdun her köşesinde, terör milletimize zarar vermesin diye gece gündüz her türlü zor şartlara rağmen mücadeleyi sürdürüyor. Bugüne kadar yapılanların tamamı memleket, vatan ve bayrak sevdası ile yapıldı. İstiklal aşkıyla başardık. Bugün memleketimiz ve milletimizin bağımsızlığı için vatandaşın huzuru ile güvenliği için hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak. Mazlum ülkelerin garantisi Türkiye. Ülkemiz, etrafımızda yer alan 1,5 milyon mağdur ve mazlum insanın adeta hamisidir, garantisidir. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ülkemizde kalkınma hamlesini tüm gücüyle gerçekleştirirken diğer yandan etrafımızda meydana gelen, iç karışıklıkları sona erdirmek için çözüme katkı sağlıyor. Biz, bize yakışanı yapıyoruz" diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sağlanan ve Erzincan´ın yerel mimarisine uygun özel projeyle geliştirilen 130 konut mevcut. Bu konutlar 2+1, 3+1 ve 2 katlı işletmeli olmak üzere yapıldı. Projede bakanlık özellikle 5543 sayılı kanun kapsamında konutların tüm fiber altyapısıyla, yollarıyla, elektriğiyle örnek köy olma yolunda yapılan örnek bir proje oldu. Köysel Dönüşüm kapsamında örnek köy evlerinden Erzincan´ın Uluköy köyü haricinde Tercan ilçesinde 33 konut, 33 ahır ve Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 79 konutun yapımı da tamamlandı.

ERZİNCAN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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