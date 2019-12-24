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Turnaçayırı barajı yüzde 99 seviyelerine ulaştı

İHA

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı devam eden Turnaçayırı barajının yüzde 99'luk kısmı tamamlandı.

Turnaçayırı barajı yüzde 99 seviyelerine ulaştı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yapımı devam eden Turnaçayırı barajının yüzde 99’luk kısmı tamamlandı.
Erzincan’ın Çayırlı İlçesi’nde 2013 yılında temeli atılan Turnaçayırı barajı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 33 yerleşim yerine ait tarım arazilerini sulayacak şekilde tasarlanan proje ile bölgede toplam 148 bin 870 dekar arazi su ile buluşacak. Fırat havzasında Balıklı Çayı üzerinde, temelden 92 metre yüksekliği olan barajın tamamlanması ile 49.70 milyon metreküp su depolanacak. Ayrıca barajda içme suyu projesi kapsamında Erzincan’ın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Bölgede bulunan Aksu deresi suyunun yapılacak olan 2 arıtma istasyonu ve Keşiş dağına vurulacak 13 kilometrlik tünel ile günde 800 bin metreküp içme suyu ise Erzincan’a akacak.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Devlet Su İşlerin Erzincan ili için çok büyük önem arz eden Erzincan Turnaçayırı baraj inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Baraj inşaatının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 148 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak ve Erzincan’ın 2065 yılına kadar olan 19,30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Projenin tamamlanması ile 148 bin 870 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak bölge halkının sulu tarım yapması sağlanacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ülke ekonomisine yıllık 97.000.000 TL katkı sağlanarak ilave istihdam alanı sağlanması hedefleniyor” denildi.

ERZİNCAN

24 Aralık 2019 Salı

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