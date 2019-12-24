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İliç doğalgaza kavuştu

İHA

Erzincan Valiliği'nin yatırım projeleri kapsamında doğalgaza kavuşan İliç ilçesinde doğalgaz yakma töreni düzenlendi. Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Erzincan Milletvekili Binali Yıldırım törene canlı bağlantıyla katılarak ilk ateşleme yapıldı.

İliç doğalgaza kavuştu

Erzincan Valiliği’nin yatırım projeleri kapsamında doğalgaza kavuşan İliç ilçesinde doğalgaz yakma töreni düzenlendi. Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Erzincan Milletvekili Binali Yıldırım törene canlı bağlantıyla katılarak ilk ateşleme yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Köysel Dönüşüm kapsamında Erzincan’da yapılan 163 dairelik örnek köy evleri hak sahiplerine teslim törenine katılmak üzere memleketi Erzincan’a gelen Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Erzincan Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valiliği’nin yatırım projeleri arasında olan İliç ilçesine verilen doğalgazın açılış törenine canlı bağlandı. Canlı bağlantıda konuşan Binali Yıldırım, “Altın şehri İliç ilçemizin değerli vatandaşlarına doğalgaz hayırlı uğurlu olsun. Doğalgazın İliç’e gelmesinde emeği herkese teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise, “İlimizdeki bütün projeler ete kemiğe büründü. Doğalgazın ilçelere yayılması konseptinde İliç ilçemize de doğalgaz geldi. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından butonlara basılarak ilk doğalgaz ateşlendi.
Törene Kaymakam Hicabi Aytemür, Ak Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İl Genel Meclis Üyeleri Kadir Yıldırım ve Muharrem Sönmez, Enerya Genel Müdürü Serdar Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taş, köy ve mahalle muhtarları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

ERZİNCAN

24 Aralık 2019 Salı

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