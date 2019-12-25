Erzincan’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

Erzincan'da saatte hızı 7080 kilometreyi bulan fırtına evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları kökünden söktü.



Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Büyük Gelengeç ve Küçük Gelengeç köylerinde fırtına nedeniyle 7 ev 9 ağıl ve 3 deponun çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, elektrik nakil hatlarında arıza meydana geldi. Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler ile jandarma, fırtınanın etkili olduğu bölgelere sevk edildi. Yapılan kontrollerde can kaybının olmadığı, bazı evlerde hasar oluştuğunu belirlendi.



Erzincan merkezde de fırtına gece saatlerinde etkisini sürdürdü. Erzincan Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bazı otobüs durakları uçarak yola savruldu. Karayolları ekipleri trafik akışının tehlikeye düşmemesi için çalışma yaptı. Erzincan’ın Akyazı Mahallesi'nde de fırtına üzeri çadırla kaplı ağıllarda hasara yol açtı. Koyun sürülerini ağılların çökmemesi için dışarı çıkaran sürü sahipleri, zararlarının çok olduğunu söyledi. Ağılların üzerindeki çadır ve brandaların yırtıldığını ifade eden Yücel Elitaş, “Fırtına baya etkili oldu. Koyun sürüsü dışarıda kalamaz. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zararımız çok. Yetkili mercilerden destek bekliyoruz” dedi.



Öte yandan Erzincan'da belediye tarafından da hoparlörler aracılığıyla fırtına beklendiği duyurularak dikkatli olunması istendi. Belediye hoparlörlerinden yapılan uyarı anonslarında, "Meteorolojik verilere göre ilimizde meydana gelmesi muhtemelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmeleri, çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olaylara hemşehrilerimizin duyarlı olması ve gerekli tedbirlerin vatandaşlarımız tarafından alınması önemle rica olunur" denildi.

ERZİNCAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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