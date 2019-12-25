Otlukbeli’nde fırtına çatıları uçurdu

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına Avcıçayırı köyünde ahır ve evlerin çatılarını uçurdu.

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı köyünde etkili olan şiddetli fırtına ev ve ahırların çatılarını uçurdu. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü köye Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi. Olay sonrası köyde inceleme yapan Kaymakam Ramazan Polat köy muhtarı İsmet Kaya’dan köyde oluşan hasar hakkında bilgi aldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin köylünün yanında olduğunu belirten Kaymakam Polat, “İlçemizde 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle Avcıçayırı köyünde bazı ev ve ahırların çatıları ile elektrik telleri hasar görmüş. Konuyla ilgili gerekli yerlerle iletişime geçildi. Gerekli çalışmalar başlatılacak. Devlet her zaman vatandaşın yanındadır. Köy halkına geçmiş olsun” dedi.

Avcıçayırı köyünde hayatın normale dönmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

ERZİNCAN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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