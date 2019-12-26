Doğu Anadolu'da yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin yoğun kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinden itibaren Doğu bölgelerimizde (Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkâri) görülecek yağışların 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin düşmesi, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ERZİNCAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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