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Erzincan’da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu

İHA

Erzincan'da 2 gündür etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 lojman, 2 cemevi, 1 köy konağı, 30 konut, 15 samanlık, 20 ahır, 3 depo, 5 tandırlık, 2 garaj ve 1 ticari dükkana ait binaların çatılarında hasarlar meydana geldi.

Erzincan’da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu

Erzincan’da 2 gündür etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 lojman, 2 cemevi, 1 köy konağı, 30 konut, 15 samanlık, 20 ahır, 3 depo, 5 tandırlık, 2 garaj ve 1 ticari dükkana ait binaların çatılarında hasarlar meydana geldi.
Konuyla ilgili Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şu bilgilere yer verildi:
“ 2425/12/2019 tarihlerinde ilimizde meydana gelen kuvvetli rüzgar nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki bazı yerleşim alanlarında binaların çatılarında hasar meydana gelmiştir.
Özellikle Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerimizde vatandaşlarımız tarafından Kaymakamlıklarımıza, Jandarma Komutanlıklarımıza ve AFAD birimlerimize yapılan bildirimler üzerine kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar meydana geldiği bildirilen yerleşim yerlerimize AFAD ve Jandarma birimlerimiz ile Aras Edaş A.Ş’ye ait ekipler hemen yönlendirilmiş, Kaymakamlarımız da hasar meydana gelen köylere giderek konutu hasar gören vatandaşlarımızın kalacakları yerlerle ilgili gerekli tedbirleri almışlardır.
Valiliğimizce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi teknik elemanlarından 4 ekip oluşturularak 36 yerleşim biriminde hasar tespit çalışmalarına başlanılmıştır. 1 Ekip Çayırlı ve Otlukbeli İlçelerimizde, 1 Ekip Tercan İlçemizde, 1 Ekip ilimiz merkez ve Üzümlü ilçemizde, 1 Ekip de Çağlayan Bölgesi köylerinde hasar tespiti yapmaktadırlar.
Şu ana kadar yapılan tespitler kapsamda ilimiz genelinde; 3 lojman, 2 Cemevi, 1 Köy Konağı, 30 konut, 15 samanlık, 20 ahır, 3 depo, 5 tandırlık, 2 garaj ve 1 ticari dükkana ait binaların çatılarında hasarlar meydana gelmiş ve 1 araç ta hasar görmüştür. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim elektrik hatlarında 11 direk, ana dağıtım hattında da 1 direk olmak üzere 12 direk yıkılmıştır. İlimiz genelinde 26 elektrik direği hasar görmüş ve 50 noktada da iletken kopması yaşanmıştır. Elektrik direklerinde oluşan hasarlar ve meydana gelen iletken kopmaları sonucunda 150 köyümüzde elektrik kesintisi yaşanmıştır. Aras Edaş A.Ş’ye ait ekiplerin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde 3 köyümüz hariç diğer köylerimize elektrik verilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
Meydana gelen kuvvetli rüzgar nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamış, sadece maddi hasarlar meydana gelmiştir.”

ERZİNCAN

26 Aralık 2019 Perşembe

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